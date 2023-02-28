İslam Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Gamal 10 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Islam Gamal Mohamed Soliman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Gamal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İslam Gamal'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İslam Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2015 yılında Smouha

11 Ekim 2015 yılında El Mahalla

30 Haziran 2016 yılında Smouha

26 Kasım 2016 yılında Gaish

30 Haziran 2019 yılında Smouha

6 Ekim 2021 yılında Pharco FC

3 Ocak 2023 yılında Harras Hodoud

İslam Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Gamal şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.