İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13’üncü toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13'üncü toplantısı, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Forum kapsamında S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu'nun tanıtımı gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13'üncü toplantısı, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Forum kapsamında S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İİT üyesi ülkelerin borsa, takas ve saklama kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı. Forum; üye kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 2005 yılından beri her yıl Borsa İstanbul koordinatörlüğünde toplanıyor.

Toplantı Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç'un konuşması ile açıldı. Selçuk Koç konuşmasında, Forum kapsamında İİT Altın Borsası ve Endeks görev gücü çalışmalarının İSEDAK kararlarının hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeks Fonunun kurulması dolayısıyla İİT Borsalar Forumunu tebrik etti.

Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ederek, "Borsa İstanbul yönetimi olarak İİT Borsaları, Takas ve Saklama Kuruluşları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının son derece yararlı olduğunu ve birlikte hareket etmenin belirlenen ortak hedeflere ulaşmayı hızlandırdığını, İİT Borsalar Forumu'nun bu konuda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

Mehmet Gönen, konuşmasında halen devam etmekte olan İİT Endeks projesi kapsamında S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeks Fonu'nun kurulmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "İİT Borsalar Forumu kapsamında halen devam etmekte olan İİT Altın Borsası projesi ile ilgili de altına dayalı ETF veya benzeri ürünlerin İİT Borsalarında işlem görmesi, Takasbank tarafından geliştirilen Altın Transfer Projesinin İİT ülkeleri ölçeğine taşınması gibi yeni açılımlar değerlendirilebilir. İİT Borsalar Forumu mevcut projelerle ilgili başarılı çalışmalarının yanı sıra gündemine yeni projeler de ekleyerek İİT sermaye piyasası kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeye devam edecektir".

Ayrıca Forum'da, İslam Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve CFO'su Zamir Iqbal, Borsa İstanbul İSEDAK Proje Grubu Direktörü Recep Bildik, Ziraat Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kenan Turan, S&P Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Asya Bağımsız Devletler Sorumlusu Charbel Azzi, Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, QNB Finans Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İnce, Durham Üniversitesi İslami Hukuk ve Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Habib Ahmed, İslam Kalkınma Bankası Kıdemli Yatırım Uzmanı Kenan Jusufspahic, Borsa İstanbul İSEDAK Proje Grubu Servis Yöneticisi Mahmut Aydoğmuş, Uluslararası İslami Finansal Piyasalar (IIFM) Danışmanı Ismail Dadabhoy, Ulsulararası İslami Derecelendirme Ajansı (IIRA) Başkanı Faheem Ahmad, AAOIFI Direktörü Mohammad Majd Bakir, INCEIF Üniversitesi Lisansüstü Programlar Dekanı Prof. Obiyathulla Bacha, İslami Sermaye Piyasalarına ilişkin sunumlar yaptılar.

Ayrıca borsaların en iyi örnek uygulamalarının paylaşımı başlığı altında Borsa İstanbul, Tahran Borsası, Endonezya Borsası ve Pakistan Takas Kuruluşu sunumlarını gerçekleştirdi.

Forum kapsamında sürdürülebilirlik konusunda çalışmak üzere Borsa İstanbul, Pakistan ve Endonezya Borsalarından oluşan yeni bir görev gücü oluşturuldu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu Kapasite Geliştirme Programı bu yıl, her yıl gerçekleştirilen Forum toplantısına ek olarak 27-28 Eylül tarihlerinde Forum üyelerine yönelik iki günlük bir kapasite geliştirme ve eğitim programı da gerçekleştiriliyor. İslami Sermaye Piyasalarının önemli enstrümanlarından olan "Sukuk" konusunda gerçekleştirilen eğitim programı INCEIF Üniversitesi Lisansüstü Programlar Dekanı Prof. Obiyathulla Bacha tarafından veriliyor. Kapasite geliştirme ve eğitim programı sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Kaynak: İHA