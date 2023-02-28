İslam İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam İssa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam İssa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam İssa 1 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Islam Issa Attia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam İssa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSR - SPORTS UG yapmaktadır. İslam İssa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İslam İssa'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İslam İssa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam İssa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İslam İssa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam İssa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Nasr

5 Ocak 2018 yılında El Masry

23 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

İslam İssa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam İssa şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.