İslam karşıtı tutuma protesto! Tunuslulardan Macron'un sözlerine sert tepki

Tunus'un güneyindeki Tatavin vilayetinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" yazan pankartlar taşıdı. Protestocular bunun dışında Fransız mallarını almama konusunda boykot çağrısı yaptı.

Protesto gösterilerine katılan kişiler adına gösteri alanında konuşan Tarık el-Haddad, "Bugün kendi taleplerimiz için değil, kırmızı çizgimiz olan Peygamber efendimizi savunmak için çıktık." ifadesini kullandı.

Tarık el-Haddad "Biz şiddete karşıyız. Ancak Peygamber efendimize dokunulmasına da müsade etmeyiz." diyerek protestoların Hz. Muhammed'e hakaret edilmesine izin veren Fransa ve Macron'a karşı yapıldığını dile getirdi.

Protestoculardan Munsıf el-Habir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara Fransız mallarını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

