İslam Memiş altın yatırımcısına müjdeyi verdi! "O seviyenin üzerine çıkacak!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak altın yatırımcılarına müjdeli haberi açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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İslam Memiş altın yatırımcısına müjdeyi verdi! "O seviyenin üzerine çıkacak!" 1

İslam Memiş, "Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Her ne kadar değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır. Dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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