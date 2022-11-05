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İslam Memiş altın yatırımcısına müjdeyi verdi! "O seviyenin üzerine çıkacak!"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak altın yatırımcılarına müjdeli haberi açıkladı.
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