İslam Memiş ev ve araba alacaklara seslendi! Alım için tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev ve araba alacak olan vatandaşları uyararak alım için tarih verdi.

Melahat Ersoy
Editör
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İslam Memiş ev ve araba alacaklara seslendi! Alım için tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır otomobillerde artan ÖTV matrah oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 Ocak ayından itibaren sahada aktif olacağına inandığını dile getiren İslam Memiş, kredi musluklarının açılacağını ifade ederek ev ve araba almak isteyenlere tavsiyede bulundu.

İslam Memiş ev ve araba alacaklara seslendi! Alım için tarih verdi

MATRAH DÜZENLEMESİ

İslam Memiş, matrah düzenlemesiyle otomotiv piyasalarında hareketlenme olacağını ifade ederek, "Şimdi özellikle dün akşamki matrah düzenlemesi ile birlikte bundan sonra otomotiv piyasasında bir hareketlenme olacaktır. Asıl hareketlilik otomotiv ve emlak kredilerindeki düşüşlerle birlikte yansıyacaktır. Bu yansımaların şöyle olacak denetleme mekanizmaları daha aktif bir şekilde rol alacaklar" dedi.

İslam Memiş ev ve araba alacaklara seslendi! Alım için tarih verdi

"DOLARİZASYONUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR"

Memiş, "Kur Korumalı Mevduat ve altın sertifikaları insanları dolardan uzaklaştırıyor. Borsaya ve Türk Lirasına yönelimler oluyor. Dolarizasyonun önüne geçiliyor" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş ev ve araba alacaklara seslendi! Alım için tarih verdi

EV VE ARABA ALACAKLARA TAVSİYE

Ocak ayında ev ve araba alacakların yeni teşviklerden yararlanabileceklerini belirten Memiş şunları söyledi: ''Hazine ve Maliye Bakanlığının Ocaktan itibaren sahada daha aktif olacağına inanıyorum. Ocak ayı itibari ile kredi muslukları sonu kadar açılacak. Piyasada para bolluğu olacak, seçimlere kadar bir rahatlama dönemi olacak. Emlak ve araba alacak olan ya da yeni teşviklerden yararlanacak olan vatandaşların aralık ayı ile beraber yavaş yavaş hazırlıklarına başlaması gerektiğine inanıyorum.''

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