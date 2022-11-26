İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi! Gram altının alternatifini ilk kez açıkladı: "Devlet güvencesinde, makas aralığı uygun"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube'da yayımladığı "Altın alım satımında makas aralığına alternatif geldi" isimli videosunda altın piyasasında yaşanan son durumu değerlendirdi. Kripto paralardaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan altın sertifikası hakkında bilgi verdi.

DOLAR KURU

Dolar kurundaki son durumu değerlendiren Memiş, "Dolar TL piyasada 18.68-70 lira aralığında. Buradaki baskılanma, stabil durum korunuyor" dedi.

GRAM VE ONS ALTINDAKİ SON DURUM

Gram ve ONS altının değerini yorumlayan Memiş, altın bozdurmak isteyenlere tavsiyede bulunarak şunları kaydetti: "Altının onsunda asıl hedef seviyemiz 1815 dolar seviyesi. Elinde dolar olan da bu süreci yakından takip etmeli. Gram altın 1053-1056 lira aralığında piyasada. Ekranlardaki 1047'ye çok kanmamak gerekiyor. 5 liralık makas aralığı var. Bozdurmak isteyen bilmeli."

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KRİPTO PARA YATIRIMCILARINA TAVSİYE

Kripto paralardaki son durumu değerlendiren Memiş, kayıp yaşayan yatırımcılara tavsiye vererek, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde kripto para piyasasında çıkış yapıp borsaya geçelim diyenler var. Biz kripto parada yeterince para yedirdik, bir kez daha batalım kendimizi düşüncesindeler. Soğukkanlılıkla oturun, zararınızın çıkmasını bekleyin. Şu anda zarar kurtaracak ortam yok. Zarar ettiğin için senin yükseliş beklemekten başka yapabileceğin bir şey yok. Öyle bir maceraya gerek yok."

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DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI

Darphane'nin yeni adımlar attığına ifade eden Memiş, "Darphane sadece madeni para basmıyor. Sikke altınlar da basıyor, cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. Modern teknolojiler kullanacak" dedi.

Kimlikler, ehliyetler, pasaportlar, pulların Darphane'de basıldığının bilgisini veren Memiş, "Bugünkü tanıtımı Darphane altın sertifikalarına ayıracağım. Bu nedir diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan 500 milyon adet piyasaya sürüldü" dedi.

Sözlerine devam eden Memiş, "Tam 5 ton altınla artık Borsa İstanbul pay işlemlerinden işlem görülebilecek. Yatırımcılar Borsa İstanbul pay işlemlerine girebilecek sanal ortamda altınları biriktirip en erken 4 ay sonra fiziki olarak almak istiyorsa sertifika ile birlikte Ziraat Katılım'dan alabilecek. Bir gramdan başlar 1 kilograma kadar altın gider. 24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Kuyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar birikiyor karınız oluyor. Gram altın yükseliyor, kar üzerinde devletin bir vergilendirmesi yok" ifadelerini kullandı.

"HER AY GRAM ALTIN ALAN YATIRIMCILAR İÇİN BANA GÖRE AVANTAJDIR"

Darphane'nin sistemi hakkında bilgi veren Memiş şöyle konuştu: "Fiziki olarak gidip teslim alamıyorsunuz, bu kez ayağa hizmet çağırıyorsunuz. Bana getirebilir misiniz diyorsun, nakliye masrafını verip hizmet size sunulacak. 500 milyon adet olarak basılan sertifikalar sınırsız şekilde yoluna devam ediyor. Amaç, fiziki altın biriktirmesin vatandaşlar, bunlar ekonomiye katkısı olmayan emtialar olmasın hedefleniyor. Bu uygulama, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir uygulama.

Borsa İstanbul'un işbirliği ile Darphane bu işi yapıyor. Sizin birikimleriniz var bankadan gram altın alacaksınız. Bu kez almıyorsunuz, Borsa İstanbul'dan alıyorsunuz. Nasıl bir avantaj var. Bugüne kadar bankaların alım satım makas aralığında uçurumlar var.

Siz bankacılık uygulamasına girince gram altın almaya çalışınca alım satım farkını görebilirsiniz. Bundan rahatsız yatırımcılar. Bu makas aralığından kurtulabilirsiniz. Darphane'nin altın sertifikası ile kurtulabilirsiniz. Alım satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil.

Tek bir katılım bankası aracılığı ile yapılıyor ama önümüzdeki hafta diğer bankalar ve hatta kuyumcular da bu işe dahil olabilir. Gidiyorsunuz her ay bankadan gram altın alacağınıza bu altın sertifikası ile Borsa İstanbul pay işlemlerinde sanal olarak altın biriktirebiliyorsunuz. En büyük avantajı birincisi devlet güvencesinde ikincisi de makas aralığı veya kuru daha uygun. Her ay gram altın alan yatırımcılar için bana göre avantajdır."

Not: Haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.