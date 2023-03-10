İslam Memiş seçim sonrası doların foyasını ortaya çıkardı! 'Bunlar kesin olacak' diyerek adım adım yol haritası çizdi!

Uzman isim İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekerken yaklaşan seçim süresiyle alakalı olası bir durumda rejim değişikliğine gidilirse doların nasıl bir yol izleyeceği hakkında bilgiler verildi. Dolar ve piyasaya dair tahminler Memiş'ten geldi.

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İslam Memiş seçim sonrası doların foyasını ortaya çıkardı! 'Bunlar kesin olacak' diyerek adım adım yol haritası çizdi!

Altın üzerinden yaptığı yorumlar üzerine altın kahini olarak adlandırılan İslam Memiş, Türkiye'nin hareketli siyaseti ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Genel seçim sonrasında yaşanacak rejim değişikliği karşısında dolar ve piyasalarda ki hareketliliğe değindi. Yatırımcıların gözleri bu habere odaklanırken özellikle dolar ve altın üzerinden yapılan yatırımlar için büyük değişiklik söz konusu oldu.

Merkez Bankası tarafından izlenecek olası durumlara karşılık tahminler gelirken İslam Memiş, her şeye hazırlıklı olun uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart tarihinde seçim gününün belirlenmesine dair açıklamalarda bulunurken Altılı Masa'nın aday belirleme sürecinin ise sonuna gelinerek o isim belli oldu. Altılı Masa yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtiğini açıkladı. Yapılan önemli açıklamalar üzerine piyasada hareketli günler başlarken bugün dolar, altın, euro ve bitcoin olarak tüm yatırım unsurlarının arttığına değinildi.

islam Memiş seçim önerisi

Altın ve Para Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yaşanan hareketlilik üzerine değerlendirmesini açıkladı. Haziran ayına kadar ABD merkez bankası FED'in ve diğer merkez bankalarının faiz kararları sürecinin sonlanacağını belirtirken bizim Merkez Bankası'nın ise Hazirandan sonrayı işaret ettiğinin altını çizdi.

Türkiye Ekonomi modeli devam etse bile merkez bankası haziran sonrası kenara çekilerek bankalar tarafından baskının artık kalması gerekiyor. Türkiye ekonomisini hazirandan sonraki süreçler şeklinde ikiye ayırmak gerektiğini açıkladı.

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