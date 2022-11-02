İslam Memiş'ten altım yatırımcılarına tavsiye! Kritik detaya dikkat çekti:" Bu hiç hayra alamet değil"
Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün fiyatının baskılanmasının altında yatan sebepler hakkında bilgi verirken gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
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İslam Memiş'ten altım yatırımcılarına tavsiye! Kritik detaya dikkat çekti:" Bu hiç hayra alamet değil"
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