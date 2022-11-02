İslam Memiş'ten altım yatırımcılarına tavsiye! Kritik detaya dikkat çekti:" Bu hiç hayra alamet değil"

İslam Memiş köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2022’de altın ve gümüş gibi değerli metallerin neden baskılandığının altında yatan sebep sadece Fed değil, stok!

Altın ve gümüş gibi değerli metaller baskılanırken merkez bankaları çılgınlar gibi altın stoklamış.

Bizim için sürpriz değildi.

Merkez bankaları yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyar dolarlık 399 ton altın satın aldı.

Çin ve Rusya gibi açıklama yapmayan ülkelerin altın stokları hariç.

Hangi ülkelerin, hangi ülkelerde fiziki altınlarını tuttuğuna dair şüpheler de var.

Gizli tutuyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın rezervlerini artıran ülkelerin başında geliyor.

Helal olsun TCMB.

Üçüncü çeyrekte TCMB, 31 ton altın alarak rezervlerini 489 tona çıkardı.

TCMB, 9 ayda 95 ton altın alımı yaptı.

Mücevher amaçlı altın talebi de üçüncü çeyrekte 2017'nin dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) çeyrek dönem raporunda üçüncü çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 11 ton oldu.

Türkiye’de yatırım amaçlı olarak perakende altın talebi üçüncü çeyrekte beş kattan fazla artarak 47 ton oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre dört kattan fazla altına denk gelen yaklaşık 400 ton değer metal topladı.

Altının ons fiyatında yaşanan yüzde 22’lik değer kaybı, merkez bankalarının yüzünü güldürdü.

Özellikle üç aydır “Baskılanma onların işine yarıyor, dipten topluyorlar, stokluyorlar” dediğimi anımsatmak isterim.

Dün açıklanan rakamlar bu düşüncemizi doğrulamış oldu.

Evet, merkez bankaları altın stoklarını artırdı.

Türkiye’de hem işçilikli ürün yapımı için sektörlerin hem de yatırım amaçlı vatandaşın talebinde patlama olmuş.

Merkez bankaları 2023’ün ilk çeyreğinde dijital paralarını açıklar.

Altına dayalı dijital paralar için vakit geldi diyebilirim.

Her geçen gün jeopolitik risklerin artması, doların silah olarak kullanılması, makroekonomik güven gibi nedenler altın stoklarındaki artışta etkili oldu.

Önce hüplet sonra gümlet.

Merkez bankalarının altın stoklarını arttırması ayrı, küresel yatırımcıların comexte fiziki altın talebini artırması ayrı.

Dünyada fiziki altın tarafında da ciddi bir talep var.

Bu hiç hayra alamet değil.

Çok yakında nedenini öğreniriz.

Ucuzdan alan illa ki zirveden satacak.

Dip görüldü, zirve de çok uzun sürmez…"