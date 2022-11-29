İslam Memiş'ten altın ve Dolar yatırımcılarına kritik uyarı! Tarih verdi, üstüne basa basa söyledi: "Rüzgar tersine dönecek"

Vatandaşların yatırım araçları arasında en çok altın ve dövizi tercih ediyor. Piyasalarda yaşanan son gelişmeler ise vatandaşların odağında yer almayı sürdürüyor. Bu kapsamda yaşanan son gelişmeleri ve ilerleyen günlere yönelik değerlendirmeler yapan Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

DOLAR KURUNDAKİ SON DURUM

Dolar kurundaki son durumu değerlendiren İslam Memiş şunları söyledi: "Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu tekrar belirtmek isterim. Dolar endeksinin 88'den 113'e çıkması, Fed'in agresif şekilde faiz artırımı değer artışını güçlendirdiği tabii. Serbest piyasalarda 18.67 seviyelerinde bir dolar var. Güçlü duruşunu koruyor, belki bir hamle daha yapar yılsonuna doğru. Oradan çıkış yapmak için bir fırsat kollayacaktır yatırımcısı."

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EV KREDİSİ ÇEKMEK İSTEYENLER O TARİHE DİKKAT EDİN!

Merkez Bankasının tek haneli faiz hamlesini sonrası sıradaki hedefin enflasyon olduğunu belirten İslam Memiş kredi çekmek isteyenleri uyardı.

Memiş, "TCMB farklı bir politika uyguladı, tek haneli faize gitti. Şimdi sırada enflasyon var. Yüzde 65'e kadar baz etkisinden bir enflasyon gerilemesi olabilir. Bu haliyle vatandaşın cebine yansımalı. Bakalım nasıl hamleler olacak da raflara, ceplere düşüşler yansıyacak.

Seçime kadar tek haneli faizle yolumuza devam edebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde ev, araba alacaklar, kredilerde biraz daha düşüş bekliyorlar. Ocak ayı itibarıyla konutta faizlerin de 1 seviyesinin altına sarkmasını mümkün görüyorum" ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTININ SEYRİ NASIL OLACAK?

2023 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, Dolar'ın çok konuşulmasına karşın en az kazandıran enstrüman olduğunu ifade etti. Dolar'ın gram altın kadar getirisi olmadığını belirten Memiş, gram altının yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı olduğunu kaydetti.

Memiş şöyle konuştu: "En çok konuşulan ama en az değer kazandıran enstrüman dolar. Gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyetli olduğu için çok konuşuluyor ama gram altın kadar getirisi yok. Gram altın TL her yıl olduğu gibi hem dolar kuru hem ons altın destekli olduğu için yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı.

Dolar sınırsız şekilde basılabiliyor ama altın rezerv paradır. Sınırlı varlıktır, o yüzden altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir."