İslam Memiş'ten altını, doları, borsada parası olanlara uyarı! Sakın yapmayın diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı yorumlar ile gündeme gelirken altın ve dolar üzerinde ki tahminlerini açıkladı. 14 Mayıs 2023 seçimler öncesinde yatırım konusu adeta değişti. Memiş, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş'ten altını, doları, borsada parası olanlara uyarı! Sakın yapmayın diyerek uyardı

Seçim öncesi para piyasalarında volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz hale gelirken seçim fiyatlaması için harekete geçildi. Piyasa kurları bağımsız düzende ilerlerken yurt içi piyasalarda takip edeceğimiz önemli durum söz konusu değildir. İşte, Memiş altın ve dolar üzerinden yorumlar haberimizde.

Piyasalarda ki hareketlilik dikkatleri çekerken İslam Memiş, yurt dışında ABD enflasyon verisini takip edileceğini belirtti. faiz kararlarının öne çıkarılması üzerine geride kalan zaman diliminde piyasaları gelecek hafta daha veri odaklı ekonomi gündeme gelir. Yurt dışında ABD tüketici ve üretici enflasyonu ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öne çıkıyor.

altın dolar

Almanya sanayi üretimi, Çin tüketici ve üretici fiyatlarında ki durumda Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi, nihai tüketici fiyatlarında, İngiltere ticaret aylık ve dönemsel olarak sanayi üretimi verileri takvimde yerini alır. Gelecek hafta da kredili ya da kaldıraçlı işlemlerden al sat yapılmayarak stresli haftaya para piyasalarda beklenmemek durumuna getirildi. 

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