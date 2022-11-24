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İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son durumları değerlendirdi. Gram altının seyri hakkında öngörülerini paylaşan Memiş, Dolar'ı olan vatandaşları uyardı.
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