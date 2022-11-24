İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son durumları değerlendirdi. Gram altının seyri hakkında öngörülerini paylaşan Memiş, Dolar'ı olan vatandaşları uyardı.

Melahat Ersoy
Editör
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İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin" 1

Altın ve döviz piyasalarındaki son durum vatandaşların odağında yer almayı sürdürüyor. Özellikle bu konuda yatırım yapan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasalardaki durum hakkında değerlendirmeleriyle adından söz ettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve Dolar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ONS ALTININ SEYRİ

ONS altındaki seyri değerlendiren İslam Memiş, altının ONS'unun 1705 Dolar seviyelerinde kalıcı olmasının problem olmadığını dile getirerek, "Bir sonraki ataklarda 1815 dolar seviyesini konuşacağımız için altının ons fiyatındaki gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Düşüşlerin kalıcı olmadığını öngördüğümüz için her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar olmaya devam ediyor" dedi.

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İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
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