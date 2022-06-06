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  3. İslam Memiş'ten gram altınla ilgili açıklama! "1450 lira seviyesine gelecek"

İslam Memiş'ten gram altınla ilgili açıklama! "1450 lira seviyesine gelecek"

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altınla ilgili öngörülerini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altınla ilgili açıklama! "1450 lira seviyesine gelecek" 117

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, birbirinden değerli önemli açıklamalarda bulundu.