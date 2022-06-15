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İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı! "Altın ve gümüşü tut tutabilirsen..."

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yeni bir video yayınladı. Ünlü ekonomist, FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı! "Altın ve gümüşü tut tutabilirsen..." 116

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yeni bir video yayınladı.