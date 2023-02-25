İslam Merili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Merili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Merili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Merili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Merili 27 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Merili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hive Sports Management yapmaktadır. İslam Merili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Merili'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İslam Merili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Merili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Merili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Merili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında USM Alger

İslam Merili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Merili şuan USM Alger takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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