İslam Mohareb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Mohareb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Mohareb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Mohareb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Mohareb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Mohareb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Mohareb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Mohareb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Mohareb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Mohareb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Mohareb 1 Ocak 1992 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اسلام محارب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Mohareb Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSR - SPORTS UG yapmaktadır. İslam Mohareb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Mohareb'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Mohareb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Mohareb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Mohareb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Mohareb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında El Ahly

1 Temmuz 2013 yılında El Gouna

2 Ağustos 2015 yılında Smouha

16 Temmuz 2017 yılında El Ahly

12 Ağustos 2019 yılında El Gouna

23 Kasım 2020 yılında Gaish

31 Ağustos 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Gouna

İslam Mohareb kimdir

İslam Mohareb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Mohareb şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Ahly Kairo (2005-2010)

İslam Mohareb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslam Mohareb nereli

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