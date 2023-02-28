İslam Reisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Reisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Reisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İslam Reisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İslam Reisha 19 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Islam Emad şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İslam Reisha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İslam Reisha'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
İslam Reisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İslam Reisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Cleopatra FC
İslam Reisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İslam Reisha şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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