İslam Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Salah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Salah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Salah 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اسلام صلاح şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Salah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Salah'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İslam Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2012 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2013 yılında El Masry

20 Eylül 2022 yılında Aswan SC

İslam Salah kimdir

İslam Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Salah şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslam Salah nereli

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