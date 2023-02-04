İslam Slimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Slimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Slimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Slimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Slimani 18 Haziran 1988 tarihinde El Hammamet şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı إسلام سليماني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Slimani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. İslam Slimani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Slimani'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Slimani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/slimaniislam

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http://www.instagram.com/islamslimani09/?hl=it

http://facebook.com/IslamSlimaniOfficiel

İslam Slimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İslam Slimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İslam Slimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Slimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CR Belouizdad

8 Ağu 2013 yılında Sporting CP

31 Ağu 2016 yılında Leicester

31 Ocak 2018 yılında Newcastle

31 Mayıs 2018 yılında Leicester

13 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2019 yılında Leicester

21 Ağu 2019 yılında Monaco

30 Haziran 2020 yılında Leicester

13 Ocak 2021 yılında Olimpik Lyon

31 Ocak 2022 yılında Sporting CP

25 Ağu 2022 yılında Stade Brestois

İslam Slimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Slimani şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İslam Slimani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

WB Aïn Benian (2003-2006)

Cezayir takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 89 maçta 42 gol atmıştır.

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