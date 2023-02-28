İslam Soliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Soliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Soliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Soliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Soliman 25 Temmuz 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إسلام سليمان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Soliman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Soliman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İslam Soliman'nin Aswan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Soliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Soliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Soliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Soliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında El Gouna FC U23

1 Temmuz 2015 yılında Petrojet U23

1 Temmuz 2016 yılında Aswan SC

3 Kasım 2020 yılında Sekka El Hadid

30 Eylül 2021 yılında Aswan SC

İslam Soliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Soliman şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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