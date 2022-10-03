İslam'a büyük hakaret! Alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, videoya alıp sosyal medyada paylaştılar!

Alkollü ortamda Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe veren, İslam'a hakaret eden ve bunu kayda alıp paylaşan 2 kişi tepkilerin odağı oldu.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir arkadaş grubunun alkol masasında çekilen ve 26 Eylül günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu. Görüntülerde alkollü olan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdiği görülen 2 kişi, videoyu izleyenler tarafından tepki çekti.

İslam'a büyük hakaret! Alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, videoya alıp sosyal medyada paylaştılar!

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Ev ortamında alkol alan 2 kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve yakıldığı görüntüler, sosyal medyada adeta infial yarattı. İslam'a apaçık hakaret ettikleri görülen 2 kişinin videoyu paylaştıktan ve binlerce kişi tarafından izlendikten sonra paylaşımı sildikleri tespit edildi.

Tepki çeken görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görüntülerdeki 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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