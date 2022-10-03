İslam'a büyük hakaret! Alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, videoya alıp sosyal medyada paylaştılar!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir arkadaş grubunun alkol masasında çekilen ve 26 Eylül günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu. Görüntülerde alkollü olan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdiği görülen 2 kişi, videoyu izleyenler tarafından tepki çekti.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Ev ortamında alkol alan 2 kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve yakıldığı görüntüler, sosyal medyada adeta infial yarattı. İslam'a apaçık hakaret ettikleri görülen 2 kişinin videoyu paylaştıktan ve binlerce kişi tarafından izlendikten sonra paylaşımı sildikleri tespit edildi.

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Tepki çeken görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görüntülerdeki 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.