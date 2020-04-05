İslami Cihad'dan İsrail'e "Gazze ablukasını kaldır" uyarısı

GAZE (AA) - İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesi halinde Filistin halkının hayatına yönelik herhangi bir tehdidin istisnasız herkesi kapsayacağını belirtti.

Nahhale, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşman (İsrail) ya barınakları ve bunun doğuracağı sonuçları (virüs salgını) ya da ablukayı sonlandırmayı ve Filistinli tutukluları serbest bırakmayı seçmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'e uyarıda bulunan Nahhale, abluka nedeniyle herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaları halinde Filistin halkını koruyacaklarını bildirdi.

İsrail'i, hapishanelerde tuttuğu Filistinlilerin serbest bırakılması çağrılarını dikkate almaya çağıran Nahhale, halkın yaşadığı zor koşullar nedeniyle de Filistin yönetiminin İsrail'e karşı daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Nahhale, "Ablukanın devam etmesi halinde Filistin halkının hayatına yönelik herhangi bir tehdit istisnasız herkesi kapsayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 teşhisi konan 12 kişi bulunuyor.







Kaynak: AA