İslami Cihad'dan İsrail'in planlarına karşı "ulusal vizyon" çağrısı

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planlarına karşı "ulusal bir vizyon üzerinde uzlaşma" çağrısı yaptı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist terörizmle ve Batı Şeria'yı 'yutma' planlarıyla mücadele etme konusundaki ulusal seçeneğimiz, birliğin yeniden tesis edilmesi ve ulusal bir vizyon üzerinde uzlaşma olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Hak sahibi olan Filistinlilerin, bu topraklarda hiçbir hakka sahip olmayan düşmana (İsrail) karşı birleşmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, birlik olma konusundaki gecikmenin Siyonist projesine hizmet edeceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın hükümeti kurma konusunda anlaşmasının, Filistin halkı için yeni bir meydan okuma olduğu belirtildi.

Hamas da dün yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gantz arasında birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını dile getirmişti.

İsrail basınında pazartesi günü, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.





Kaynak: AA