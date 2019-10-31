İslami İlimler Fakültesi inşaatını hayırsever Muzaffer Marşap üstlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne bağlı İslami İlimler Fakültesi'nin inşaatının tamamlanmasına hayırsever Muzaffer Marşap tarafından destek sağlanacak.

İslami İlimler Fakültesi inşaatının tamamlanmasına yönelik Valilikte yapılan protokol imza törenine Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve hayırsever Muzaffer Marşap katıldı.

Vali Akın, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Muzaffer Marşap bey, Kırşehir'de hayırseverliğiyle tanınan bir büyüğümüzdür. Kendisini hayır işlerine adamış, bu yönüyle de takdir toplamaktadır. Hayırseverliğinin bir örneği olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz içerisinde inşaatı devam eden İslami İlimler Fakültesi'nin bir kısmının yapımını üstlendi. Her alanda gün geçtikçe gelişen ve büyüyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin fiziki mekanlarının tamamlanması çok önemli. Bu konuda devletimizin sağladığı imkanlarla üniversite kampüsümüze yeni binalar ekleniyor. Devletimizin ve hayırseverlerimizin bu tür katkılarıyla üniversitemiz daha da gelişecektir"dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise "Muzaffer Marşap bey, üniversitemize her alanda destek sağlamaktadır. Kendisi üniversite kampüsü içerisindeki camimizin tamamlanmasına da büyük katkılar sağlamaktadır. İslami İlimler Fakültemizin temelini ve zemin katını da Muzaffer bey yaptırmıştı. Şimdi de inşaatın geriye kalan bölümünün büyük bir kısmını da tamamla istediğini bildirdi. Kendisine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum"ifadelerini kullandı.

Tören, Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve hayırsever Muzaffer Marşap'ın protokolü imzalaması ile sona erdi.

Kaynak: İHA