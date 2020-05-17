İslamiyet ve Hz. Muhammed'e Twitter'dan hakaret eden provokatör gözaltına alındı
Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlar için hakaret niteliğinde sözler kullanarak dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlar için hakaret niteliğinde sözler kullanarak dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
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