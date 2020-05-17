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  3. İslamiyet ve Hz. Muhammed'e Twitter'dan hakaret eden provokatör gözaltına alındı

İslamiyet ve Hz. Muhammed'e Twitter'dan hakaret eden provokatör gözaltına alındı

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlar için hakaret niteliğinde sözler kullanarak dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

İslamiyet ve Hz. Muhammed'e Twitter'dan hakaret eden provokatör gözaltına alındı

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlar için hakaret niteliğinde sözler kullanarak dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

İslamiyet ve Hz. Muhammed'e Twitter'dan hakaret eden provokatör gözaltına alındı


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