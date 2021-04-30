SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!2021 Anadolu Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101011129Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!Kosovalı hemşireler isyan etti! Seslerini duyurabilmek için protesto düzenledilerUyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktıBelediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Tanzanya'ya yetimhane açıldı2021 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410533Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılarTam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetim yaptı, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi. Hakkari'de kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların evlerinden çıkmadığı görüldü.

Tam kapanma nedeniyle kentin en işlek noktaları olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyduğu görüldü. En işlek cadde ve meydanların boş kaldığı kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

İşlek caddeler sessizliğe gömüldü! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanma sakinliği

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT