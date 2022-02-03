İşletme Elektronik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşletme Elektronik Bakımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşletme Elektronik Bakımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşletme Elektronik Bakımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşletme Elektronik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme Elektronik Bakımcısı Maaşları

İşletme Elektronik Bakımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük İşletme Elektronik Bakımcısı maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Elektronik Bakımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.16

Meslek Adı :

İşletme Elektronik Bakımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektronik sistem, cihaz, alet ve donanımların kontrollerini yapan, elektronik bakım onarım süreçlerini ve ekiplerini organize edip yönlendirerek üretim süreçlerinde kullanılan elektronik sistemlerin, donanımların ve cihazların bakımlarını yapan, arızalarını gideren, kurulum, söküm işlemlerini gerçekleştiren, çalıştığı sektörde görevleriyle ilgili mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletme Elektronik Bakımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışma alet ve donanımlarının bakımlarını sağlamak

e) Üretim sistemlerinin bakım programlarını takip etmek

f) Elektronik sistem ve cihazların bakım-onarım dosyasını/ formunu değerlendirmek

g) Elektronik sistem ve cihazların temizlenmesini sağlamak

h) Elektronik sistem ve cihazlarının fonksiyonel kontrol, ölçüm ve ayarlarını yapmak

i) Elektronik sistem ve cihazların kalibrasyon ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak

j) Elektronik sistem ve cihazların yazılımlarının yedeklemelerini yapmak

k) Elektronik sistem ve cihazların arıza durumlarını incelemek, tespit etmek ve arıza gidermek

l) Elektronik sistemlerin ve donanımların kurulum ve sökümünü yapmak

m) Elektronik devreler hazırlamak

n) Kayıt ve raporlama yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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