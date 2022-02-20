İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı Maaşları

İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.03

Meslek Adı :

İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmenin çeşitli inşaat işlerini yapma ve bunlarla ilgili onarım işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmenin kapalı ve açık alanlarında, çatı ve izolasyonu, yollar, tezgah temelleri, açık ve kapalı su kanalları, duvar, çevre emniyet duvarı ve çitler, fosseptik ve kanalizasyon, sıva, fayans, çini vb. inşaat işlerini yapmak,

b) İşletmenin inşaat ile ilgili onarım işlerini yapmak,

c) Gerektiğinde inşat işleri ile ilgili temizlik ve bakım işlerini yapmak,

d) Yapılacak işlerle ilgili gerekli malzemelerin naklini israf etmeden sağlamak,

e) İş bitiminde artan malzemeleri ilgili yerlere teslim etmek,

f) Kullanılan alet ve makinelerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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