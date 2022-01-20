İşletme Müdürü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşletme Müdürü (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşletme Müdürü (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşletme Müdürü (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşletme Müdürü (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşletme Müdürü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme Müdürü (Tekstil) Maaşları

İşletme Müdürü (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük İşletme Müdürü (Tekstil) maaşı 9500_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Müdürü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1321.10

Meslek Adı :

İşletme Müdürü (Tekstil)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

İşletme Müdürü (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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