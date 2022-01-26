İşletme Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşletme Öğretmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşletme Öğretmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşletme Öğretmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşletme Öğretmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşletme Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme Öğretmeni Maaşları

İşletme Öğretmeni maaşı ortalama olarak aylık 8625_TL'dir. En düşük İşletme Öğretmeni maaşı 7000_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2320.40

Meslek Adı :

İşletme Öğretmeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim, kurumu yada kuruluşlarında; öğrencilere işletme, girişimcilik, iş idaresi ve pazarlama yönetimi ile ilgili konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletme Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun yıllık ve günlük çalışma planı yapmak,

b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmak,

c) Öğrencileri belli dönemlerde yazılı , sözlü sınav ve diğer ölçme araçlarıyla başarılarını değerlendirmek,

d) Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip etmek,

e) Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutmak, diğer raporlarla birlikte idarecilere sunmak, velileri bilgilendirmek,

f) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,

g) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu vb. toplantılara katılmak,

h) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak ve öğrencileri ile paylaşmak,

i) Mesleki ve teknolojik gelişmeleri programlarına yansıtmak,

j) Okuldaki sosyal ve kültürel aktivitelerde görev almak,

k) Öğretmenlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımıyla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

l) Göreviyle ilgili mevzuata göre yükümlülükleri yerine getirmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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