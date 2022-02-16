İşletmelerde Hijyen Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşletmelerde Hijyen Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşletmelerde Hijyen Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşletmelerde Hijyen Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşletmelerde Hijyen Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşletmelerde Hijyen Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletmelerde Hijyen Görevlisi Maaşları

İşletmelerde Hijyen Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 8450_TL'dir. En düşük İşletmelerde Hijyen Görevlisi maaşı 7150_TL, En yüksek ise 9750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletmelerde Hijyen Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.08

Meslek Adı :

İşletmelerde Hijyen Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyonu sağlayarak işletme ve personeli ile ilgili hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alabilme; özellikle gıda üretimi yapan işletmelerde, gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulabilmesi için gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama, kontrol etme ve denetleme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletmelerde Hijyen Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

b) İşletme ve personeli ile ilgili hijyen kurallarının uygulanmasını sağlamak,

c) Üretim öncesi faaliyetlerde hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanmasını sağlamak,

d) Üretim faaliyetlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanmasını sağlamak,

e) Üretim sonrası temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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