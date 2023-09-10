İşletmeyi renklendirerek ilgi çekici hale getirdi

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir tahin işletmesinin yanında bulunan ikram alanı renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İşletmeyi renklendirerek ilgi çekici hale getirdi

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir tahin işletmesinin yanında bulunan ikram alanı renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Dereköy Mahallesinde ücretsiz olarak tahin ikramı yapılan Mustafa Kalay'a ait tahin işletmesinde yapılan renkli düzenlemeler ilgi çekiyor. İşletme sahibi Mustafa Kalay'ın İstanbul'da yaşayan damadı Hasan Ali Çelmeli yaz aylarında ailesini ziyarete geldiğinde tahin ikram alanında düzenlemeler yapmaya başladı. İstanbul'da gördüğü mekanlardan esinlenen Çelmeli, ikram alanını renkli bir hale getirdi. Çelmeli, yazın okullar tatil olduğunda çocuklarıyla beraber Dereköy'e geldiklerini ve 2 ay boyunca kaldıklarını anlatarak, "Gezmeyi çok seviyorum ve sağa sola gezmeye gittiğimde mekanları hep fark ediyorum ve diyordum ki "neden bizim köyümüzde böyle bir yer yok." Bir gün alanın çiçeklerini yaptırdım, bir gün şemsiyeleri taktım, bir gün sağı solu boyamaya başladım kendi kendime. Hatta evin orada da yaptım. Bu sene biraz geç kaldım yapamadım, seneye inşallah kısmet olursa daha iyilerini yapmayı düşünüyorum. Suyun içine küçük botlar koyduk. Aygır Şelalesinden gelen su yaz aylarında sular azaldığı için ön tarafına set koyunca suyun biraz daha çoğalmasını sağladık. Gelen misafirlerimiz oluyor. Burada tahin değirmeni var yan tarafımızda. Yan tarafa gelen misafirlerimize çay, tahin ikramı yapılıyor. Ayrıca burada serinlemelerini de sağlıyoruz. Çok güzel bir doğal ortam oldu" dedi.

İlk başlarda çevre düzenlemesi yaparken köyden ve çevreden gelen bazı kişilerin kendisine "Bu deli midir, geldi köyü rengarenk yapmaya başladı" diye eleştirilerde bulunduğunu anlatan Çelmeli, "Ama ben dikkat çeksin diye sırf köyümüzün reklamı olsun diye yapmak istedim bunları. Bir de böyle ufak tefek şeyler yaptık süsledik. Böyle gelen misafirlerimizi buralarda ağırlıyoruz, günübirlik vakit geçirmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Durmuş Ali Kantar, "Karaman'dan geliyorum. Biz buraya aşağı yukarı 3, bazen 6 ayda bir geliriz. Her geldiğimizde de buraya oturur sıcak tahinimizi yeriz. Sağ olsunlar güzel ikramda bulunurlar bizlere, Allah razı olsun. Çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

İsmail Ünal ise, "Köyümüze her gelişimizde bu suya giriyoruz, çok güzel olmuş etkinlik alanı gibi olmuş. Tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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