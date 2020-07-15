Islık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınadılar

Giresun'un Çanakçı ilçesi Kuşköy köyünde bulunan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği (ISLIKDER) üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anarak, ıslık dili ile darbe girişimini kınadılar.

Kuşköy köyünde yaklaşık 500 yıldır yöre halkının birbirleriyle haberleşmek amacıyla kullandığı "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili" ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi kınandı. Görele Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği (ISLIKDER) üyeleri, "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz', "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahraman, kahraman Ömer Halisdemir" cümlelerini ıslık diliyle söyledi.

FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşı olduklarını belirten Dernek Başkanı Şeref Başkan, "ISLIKDER olarak ıslık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ömer Halisdemir" cümlelerini kullandık. Milletimiz 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan hainlere müdahale ederek bertaraf etmişlerdir. Bundan sonra da darbe girişiminde bulunacak olan terör örgütlerine karşı hepimiz karşı duracak ve yine bertaraf edeceğiz inşallah. Bundan sonra hiç kimse darbe girişiminde bulunamaz. Millet olarak bu tür darbelere, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA