İslom Kenzhaboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Kenzhaboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslom Kenzhaboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslom Kenzhaboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslom Kenzhaboev 1 Eylül 1999 tarihinde Navoiy şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ислом Нормурод оглы Кенжабоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslom Kenzhaboev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. İslom Kenzhaboev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İslom Kenzhaboev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İslom Kenzhaboev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenjabaev_20/

İslom Kenzhaboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslom Kenzhaboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslom Kenzhaboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslom Kenzhaboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nasaf Qarshi

7 Ocak 2021 yılında Jeju United

14 Temmuz 2021 yılında Qizilqum

1 Ocak 2022 yılında Navbahor

31 Temmuz 2022 yılında Qizilqum

31 Aralık 2022 yılında Navbahor

2 Şubat 2023 yılında Qizilqum

İslom Kenzhaboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslom Kenzhaboev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İslom Kenzhaboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nasaf Qarshi (-2016)

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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