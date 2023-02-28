İslom Rashidkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Rashidkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslom Rashidkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslom Rashidkhonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslom Rashidkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Rashidkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslom Rashidkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Rashidkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslom Rashidkhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslom Rashidkhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslom Rashidkhonov 22 Ekim 1997 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ислам Рашидхонов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslom Rashidkhonov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslom Rashidkhonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor-Farm Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor-Farm Namangan takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İslom Rashidkhonov'nin Navbahor-Farm Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İslom Rashidkhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslom Rashidkhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

İslom Rashidkhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslom Rashidkhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2020 yılında Navbahor

25 Ocak 2021 yılında Loko Tashkent

11 Ocak 2023 yılında FK Turon

20 Şubat 2023 yılında Navbahor-Farm

İslom Rashidkhonov kimdir

İslom Rashidkhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslom Rashidkhonov şuan Navbahor-Farm Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İslom Rashidkhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslom Rashidkhonov nereli

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