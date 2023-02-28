İslom Toshpulatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Toshpulatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslom Toshpulatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslom Toshpulatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslom Toshpulatov 4 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ислом Тошпулатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslom Toshpulatov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İslom Toshpulatov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İslom Toshpulatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslom Toshpulatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslom Toshpulatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslom Toshpulatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

6 Temmuz 2018 yılında Neftchi

9 Şubat 2021 yılında Surkhon

16 Ocak 2023 yılında Qizilqum

İslom Toshpulatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslom Toshpulatov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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