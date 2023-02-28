İslombek Mamatkazin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslombek Mamatkazin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslombek Mamatkazin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslombek Mamatkazin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslombek Mamatkazin 22 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Исломбек Маматказин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslombek Mamatkazin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İslombek Mamatkazin'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslombek Mamatkazin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslombek Mamatkazin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslombek Mamatkazin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslombek Mamatkazin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FK Andijon

İslombek Mamatkazin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslombek Mamatkazin şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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