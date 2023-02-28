İsmael Benegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Benegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Benegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Benegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Benegas 1 Ağustos 1987 tarihinde Zeballos Cué şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Benegas Arévalos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Benegas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Benegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmael Benegas'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Benegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Benegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Benegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Benegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Libertad

1 Ocak 2011 yılında Rubio Ñú

1 Ağustos 2011 yılında Libertad

8 Ağustos 2013 yılında Nacional

30 Haziran 2014 yılında Libertad

3 Temmuz 2015 yılında CA Colón

30 Haziran 2016 yılında Libertad

1 Ağustos 2016 yılında Quilmes

7 Ağustos 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Guaraní

1 Temmuz 2019 yılında Wilstermann

1 Şubat 2021 yılında Royal Pari

1 Ocak 2022 yılında The Strongest

1 Ocak 2023 yılında Nacional

İsmael Benegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Benegas şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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