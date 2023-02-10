İsmael Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Cortez 26 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Cortez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Cortez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Cortez'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmael Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında GyE Mendoza II

18 Mart 2022 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında GyE Mendoza

İsmael Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Cortez şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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