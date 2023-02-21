İsmael Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Dao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Dao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Dao 15 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Stephane Ouattara Dao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Dao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. İsmael Dao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Dao'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Dao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Dao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Dao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Dao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Caramba

15 Şubat 2021 yılında Pohronie

21 Şubat 2022 yılında Nova Bana

16 Ağustos 2022 yılında MFK Vyskov

İsmael Dao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Dao şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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