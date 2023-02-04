İsmael Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Diallo 29 Ocak 1997 tarihinde Séguéla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ismaël Jean Chester Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Diallo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supernova Management yapmaktadır. İsmael Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İsmael Diallo'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmael Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsmael Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2017 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

İsmael Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Diallo şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmael Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Bingerville

Fildişi Sahili U23 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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