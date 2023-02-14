İsmael Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Diawara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmael Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmael Diawara

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Diawara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Diawara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Diawara 11 Kasım 1994 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Mali,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ismael Diarra Diawara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Diawara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. İsmael Diawara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İsmael Diawara'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmael Diawaraboyu ve yaşı kaç

İsmael Diawara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmael Diawara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmael Diawara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Diawara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BK Forward

10 Şubat 2015 yılında FK Gjovik-Lyn

27 Ocak 2016 yılında Landskrona

21 Ocak 2017 yılında Motala AIF

27 Ocak 2018 yılında Degerfors

11 Ağu 2021 yılında Malmö FF

İsmael Diawara kimdir

İsmael Diawara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Diawara şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rynninge IK

İsmael Diawara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmael Diawara nereli

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