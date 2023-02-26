İsmael Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Diaz 12 Mayıs 1997 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Díaz de León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Diaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. İsmael Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Diaz'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmael Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/ismaelldiiaz

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http://www.instagram.com/ismaelldiiaz

İsmael Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsmael Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2015 yılında FC Porto B

30 Haziran 2017 yılında Tauro FC

22 Eylül 2017 yılında Depor Fabril

11 Temmuz 2018 yılında Tanque Sisley

31 Ağustos 2019 yılında Académico Viseu

14 Ocak 2020 yılında Tauro FC

6 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

İsmael Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Diaz şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

İsmael Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Panama U20 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Panama U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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