İsmael Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İsmael Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Diaz 12 Mayıs 1997 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Díaz de León şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Diaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. İsmael Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Diaz'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmael Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/ismaelldiiaz

http://www.instagram.com/ismaelldiiaz

İsmael Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsmael Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2015 yılında FC Porto B

30 Haziran 2017 yılında Tauro FC

22 Eylül 2017 yılında Depor Fabril

11 Temmuz 2018 yılında Tanque Sisley

31 Ağustos 2019 yılında Académico Viseu

14 Ocak 2020 yılında Tauro FC

6 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

İsmael Diaz kimdir

İsmael Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Diaz şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

İsmael Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Panama U20 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Panama U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmael Diaz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi