İsmael Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Diomande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Diomande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Diomande 7 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ismaël Diomandé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Diomande Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 20 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Diomande'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Diomande Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismael.diomande.3150807/

İsmael Diomande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Diomande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Diomande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Diomande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2022 yılında RFS

21 Şubat 2022 yılında Pohronie

8 Mart 2022 yılında RFS

İsmael Diomande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Diomande şuan RFS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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