İsmael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael 25 Mart 1999 tarihinde Estarreja şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Ismael Valente Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmael'nin CD Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Oliveirense S17

1 Temmuz 2016 yılında Feirense U19

1 Temmuz 2018 yılında Feirense Sub-23

17 Temmuz 2019 yılında Moreirense

24 Temmuz 2019 yılında Felgueiras

30 Haziran 2020 yılında Moreirense

13 Temmuz 2020 yılında Mafra

30 Haziran 2021 yılında Moreirense

31 Ocak 2023 yılında Nacional

30 Haziran 2023 yılında Moreirense

İsmael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael şuan CD Nacional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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