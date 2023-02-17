İsmael Quilez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Quilez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Quilez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Quilez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Quilez 2 Ekim 1988 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Alberto Quílez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Quilez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İsmael Quilez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmael Quilez'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Quilez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Quilez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsmael Quilez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Quilez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2009 yılında CA Colón

16 Temmuz 2012 yılında Quilmes

15 Temmuz 2013 yılında Racing Club

6 Temmuz 2014 yılında Aldosivi

4 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Temmuz 2021 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

İsmael Quilez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Quilez şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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