İsmael Quispe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Quispe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Quispe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Quispe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Quispe 23 Ağustos 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Josué Quispe Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Quispe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Quispe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Quispe'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Quispe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismaelqe23/

http://www.facebook.com/ismael.josue.90226

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İsmael Quispe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Quispe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmael Quispe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Quispe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alianza Atl.

10 Eylül 2020 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

İsmael Quispe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Quispe şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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