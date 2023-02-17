İsmael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Santos 20 Nisan 2000 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Santos Lineiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Santos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İsmael Santos'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Colombier

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

1 Temmuz 2020 yılında FC Biel-Bienne

İsmael Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Santos şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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