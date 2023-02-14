İsmael Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Sidibe 24 Ocak 2002 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Sidibe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Competitive Players yapmaktadır. İsmael Sidibe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmael Sidibe'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmael Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmael Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2021 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2021 yılında Jammerbugt FC

30 Haziran 2022 yılında Malmö FF

2 Ağu 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

31 Ocak 2023 yılında F91 Dudelange

İsmael Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Sidibe şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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