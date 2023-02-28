İsmael Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmael Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Sosa 18 Ocak 1987 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Ismael Sosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Sosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. İsmael Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Sosa'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsmael Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Independiente

1 Ocak 2006 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2006 yılında Independiente

1 Temmuz 2009 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2010 yılında Independiente

1 Temmuz 2010 yılında Gaziantepspor

9 Ocak 2013 yılında U. Católica

1 Ocak 2014 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında León

30 Haziran 2020 yılında Pachuca

1 Ocak 2022 yılında CD Everton

İsmael Sosa kimdir

İsmael Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Sosa şuan CD Everton takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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İsmael Sosa nereli

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